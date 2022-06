Ce n’est pas sa première prise de position sur les questions liées à la Covid-19. Depuis le début de la pandémie, Boni Yayi a toujours exprimé ses points de vue sur la gestion de la maladie au plan mondial, via sa page facebook. Hier lundi 20 juin 2022, il a utilisé ce même canal pour critiquer une décision de l’Organisation Mondiale du Commerce. En effet, l’OMC a dernièrement fait lever les brevets pour faciliter l'accès de l’Afrique aux vaccins contre le Covid-19. Le prédécesseur de Patrice Talon ne trouve qu’un point positif à cette décision: la possibilité de fabriquer et d’exporter les vaccins.

Une décision qui profite à l'Inde, la Chine et la Russie

Hormis cet aspect, Boni Yayi, fait constater qu’il n’y a pas eu de « transfert de technologie (savoir-faire) d’où la nécessité de reprendre les 50. 000 procédures nécessaires à la fabrication du vaccin avec le risque de produire un vaccin moins efficace ». L’ancien président béninois remarque également qu’il n’y a pas de « levée des brevets sur les traitements du Covid-19 dont aurait besoin l’Afrique ». Enfin, la durée de « 5 ans de levée des brevets est trop courte pour susciter les investissements nécessaires à la production des vaccins ». En somme, l’ancien président pense que la décision de l’Omc ne profitera pas à l’Afrique mais encore un peu plus à des pays comme l’Inde, la Chine et la Russie qui « maîtrisent les techniques d’accès aux secrets industriels ».

Pour un transfert progressif de la technologie de fabrication des vaccins

L’ancien président se range donc du côté des ONGs qui n’ont pas encensé la dernière délibération de l’OMC. « Les ONG ont raison de dire que les négociations ont accouché d’une souris !!! » affirme Boni Yayi. In fine, il invite l’Organisation Mondiale du Commerce a complété sa décision en prenant en compte la démarche de l’Union Européenne et de l’Organisation mondiale de la santé. En effet, ces deux organisations portaient des projets "de construction des usines de fabrication des vaccins ARN dans 06 pays africains sous la supervision des laboratoires occidentaux avec un transfert progressif de la technologie de fabrication des vaccins et de médicaments contre certaines maladies (diabète, cancer et SIDA)".