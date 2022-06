Le jugement de première instance l’avait relaxé au bénéfice du doute, mais il n’a pas échappé à une condamnation au niveau du second degré de juridiction. En effet, la Cour d’appel de Cotonou lui a infligé une peine de 36 mois de prison avec sursis plus une amende de 100.000 Fcfa. L’empereur de la Confrérie Ogboni Kabiessi Owolobè, puisque c’est de lui qu’il s’agit, ne fera donc pas la prison dans l’affaire bastonnade d’un collaborateur de sa Confrérie.

Une réduction de leurs peines en appel

Ses huit ministres qui avaient écopé en première instance de 3 ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires , vont rester dans l’univers carcéral, mais ils ont vu leur peine allégée. Les quatre ministres ayant fait appel de leur condamnation ont écopé de 12 mois de prison ferme plus une amende de 100.000 Francs Cfa. Ceux qui n’ont pas jugés bon de le faire, ont aussi bénéficié d’une réduction de peine en appel. Ils ne feront que 18 mois de prison plus une amende de 100.000 Fcfa.

Au titre de dédommagement pour la victime, les accusés ont été condamnés à payer collectivement 7 millions de Fcfa à la victime. Les accusés avaient sauvagement flagellé un jeune homme dans la nuit du 23 au 24 juin dernier à cause d'une opération de Mobile Money. La vidéo de cette flagellation suivie d'un audio de l'infortuné avaient échoué sur les réseaux sociaux le 18 juillet dernier. C'est ainsi que la justice en a été informée.

