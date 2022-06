Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique était hier vendredi 03 juin sur le plateau de la télévision nationale ORTB. Alassane Seidou a abordé avec les journalistes les actions menées par son ministère pour assurer la sécurité des béninois . Il a à l’occasion parlé de l’importance de la coproduction de la sécurité. Un concept qui est en train d’être mis en place et qui commence par porter ses fruits surtout dans la lutte contre le terrorisme.

Leur intention est de s’installer au Bénin

Depuis plus de 6 mois, les terroristes font des incursions (sur le territoire béninois) mais n’ont pas encore réussi à s’installer. Ils font des incursions et à chaque fois, ils rencontrent une réaction farouche de nos forces de défense et ils se replient. (Ces terroristes) n’ont pas réussi à s’installer parce que nos services de renseignement fonctionnent avec les populations aussi. Nous avons des informations. Nous avons déjà réussi à mettre la main sur des dizaines de terroristes » a déclaré Alassane Seidou. Pour l’autorité, ces djihadistes sont en train de tester la vulnérabilité du Bénin parce que leur intention est claire : s’installer dans le pays comme ils l’ont fait dans les pays limitrophes. Et ils sont aux frontières des communes du Nord- Est et Nord-Ouest du Bénin .

« S’il n’y avait pas de riposte, ils se seraient installés »

Ces collectivités territoriales partage la frontière avec le Burkina Faso, où le terrorisme est installé, selon le ministre. Les communes en question sont: Karimama, Banikoara, Kérou, Tanguiéta, Matéri et Cobli au Nord-Ouest et Malanville, Ségbana, Kalalé, Nikki et Pèrèrè au Nord-Ouest. Les communes de Savè, Ouèssè et Kétou aussi sont concernées selon le ministre. Le gouvernement, conscient du danger, a envoyé des forces de défense et sécurité au niveau de ces frontières pour protéger le pays. Et c’est justement la présence militaire dans ces zones, qui oblige les terroristes à se replier après les incursions selon Alassane Seidou. « S’il n’y avait pas de riposte, ils se seraient installés » assure l’autorité.