Le Bénin a célébré hier mardi 07 juin l’édition 2022 de la journée africaine des frontières. A l’occasion, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a délivré un message au peuple béninois. Alassane Seidou a tout d’abord indiqué que la menace liée à l’insécurité dans les pays du Sahel est en train d’évoluer vers les pays côtiers. Les groupes terroristes capitalisent les frustrations des populations et s’installent le plus souvent dans les zones frontalières faiblement contrôlées par les pouvoirs publics. « Cette situation n’a pas épargné notre pays. Ainsi des attaques terroristes ont été enregistrées aux frontières de notre pays avec le Burkina et le Niger » rappelle Alassane Seidou.

Acquisitions de 10 véhicules pickup et 450 motos pour les forces de défense

Avant même ces attaques terroristes, le gouvernement béninois avait érigé dès 2006 les questions de frontières au rang de priorités nationales. En 2012, la politique nationale de développement des espaces frontaliers a été élaborée de même que ces outils de mise en œuvre, notamment le programme national de gestion intégrée des espaces frontaliers. Cette politique mis en œuvre, a permis à l’Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (Abegief) de construire cinquante huit commissariats frontaliers et bases militaires selon le ministre de l’intérieur. Dix véhicules pickup et 450 motos ont également été achetés au profit des forces de défense et de sécurité.

76 galeries marchandes et 28 forages réalisées

L’Abegief a aussi construit 64 d’infrastructures scolaires équipées en mobiliers, et 76 galeries marchandes, en plus de 28 forages réalisées pour permettre aux populations d’écouler leurs productions et d’avoir l’eau potable. Par ailleurs, des actions ont été menées dans le cadre de la prise en charge sanitaire gratuite des populations frontalières. En effet, 8 éditions de consultations médicales foraines ont déjà été organisées au profit de plus de 25.000 personnes. En ce qui concerne les activités génératrices de revenus, 30 groupements de femmes ont bénéficié de formations et d’équipement de transformation de produits agricoles.