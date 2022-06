Au Bénin, le parti Bloc Républicain a déposé à la Cour des comptes, ses comptes financiers exercice 2021. Il se conforme ainsi à la loi 2019-44 du 15 novembre 2019, portant financement public des partis politiques au Bénin. En effet, selon ce texte, tout parti est tenu de produire à la Cour des comptes, ses résultats financiers au plus tard le 30 avril de chaque année.

" Le retard ou la non production des comptes entraîne la perte de l’aide de l’Etat "

Les partis politiques bénéficiaires du financement public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l’inspection générale des finances. Le bénéfice de l’aide publique n’est acquis que si les états financiers du parti, certifiés par deux commissaires sont déposés à la commission électorale nationale autonome (Cena) et à la Cour des comptes au plus tard à la fin du semestre suivant la fin de l’exercice comptable.

Le retard ou la non production des comptes entraîne la perte de l’aide de l’Etat pour l’année suivante sans préjudice des autres dispositions pénales en vigueur. Après avoir reçu ces comptes financiers exercice 2021, la juridiction dirigée par Ismath Bio Tchané va les auditer.