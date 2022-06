Les élections au niveau des représentants des journalistes à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la Communication (Haac) seront désormais organisées avec l’appui technique de la Commission électorale nationale autonome (CENA). C’est l’une des dispositions contenues dans la nouvelle loi organique de la Haac votée par les députés ce mardi 14 juin 2022 à l’hémicycle à Porto-Novo. Cette nouvelle loi organique de la Haac remplace l’ancienne en vigueur depuis 1992. Interrogé par Frissons Radio ce mercredi 15 juin 2022, le député Orden Alladatin, président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale explique que l’adoption de ce nouveau texte est « une suite logique de la révision de la Constitution » intervenue en 2019.

Les députés, à travers la révision de la Constitution de 2019, ont rendu renouvelable le mandat du Conseiller à la Haac . Avec cette modification constitutionnelle, le député Orden Alladatin a déclaré qu’ « il est devenu nécessaire de faire évoluer le cadre légal ». Le Président Patrice Talon a, alors, annoncé qu’il n’appartient pas au gouvernement de réguler l’exercice de la profession. C’est pourquoi, le ministère de la Communication a été supprimé par le Chef de l’Etat. Cela n’a pas été sans conséquence sur la loi que les députés de la 8ème législature viennent de voter.

Selon le président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale, «à l’article 11 par exemple, il est consigné formellement que c’est la HAAC qui délivre la carte de presse.Les membres de la HAAC sont toujours neuf membres ». Le député Orden Alladatin a fait savoir que dans la composition de la Haac, « il y a eu de la précision et de la clarté ». Ainsi, le président de la République désigne 3 personnalités dont au moins un juriste et l’Assemblée nationale désigne également 3 personnalités dont au moins un juriste. Les professionnels des médias de leur côté vont élire deux journalistes professionnels et un technicien. La loi précise que c’est par le mode de désignation par élection qu’on connaîtra les 3 représentants des journalistes à la Haac. «Cette élection est organisée par la HAAC mais la HAAC se fait appuyer techniquement par la Cena » a affirmé Orden Alladatin.