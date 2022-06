Boni Yayi à nouveau en tête-à-tête avec Patrice Talon. Après avoir rencontré le mercredi 08 juin 2022, l’ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et les anciens présidents de l’Assemblée nationale et celui en exercice, c’est le tour de l’ancien président de la République. Boni Yayi a été reçu dans l'après-midi du lundi 13 juin 2022, au Palais de la Marina de Cotonou, par son successeur Patrice Talon, 9 mois après leur dernière entrevue en septembre 2021. Les deux personnalités ont eu à échanger sur la cherté de la vie et les mécanismes de consolidation de la démocratie.

Dans ses propos relayés par la chaine de la télévision nationale, le Président de la République Patrice Talon a remercié l’ancien président de la République, Boni Yayi pour sa constante «disponibilité » et pour le fait qu'il ne ménage ni ses efforts ni ses réflexions pour lui «donner des conseils utiles». Le Président Patrice Talon a déclaré qu’il a eu les mêmes échanges avec le Président Nicéphore Soglo «dans une ambiance très conviviale, très fraternelle ».

Le premier Magistrat du pays a tenu à préciser à son hôte qu’il a rencontré aussi «les anciens présidents de l’Assemblée nationale et celui en exercice pour échanger également sur les problèmes de la société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l’insécurité, la paix, la paix politique avec ce que ça comporte ».

Boni Yayi rassuré

Quant à l’ancien président Boni Yayi, il s'est dit rassuré sur l’issue des différents sujets abordés avec le président Patrice Talon. Le Chef de l’Etat, selon Boni Yayi, a marqué « sa disponibilité à maintenir ce dialogue permanent avec les responsables des institutions » et avec les gens qui ont eu l’occasion déjà de gérer le Bénin ou de se retrouver au sommet de «nos institutions de manière à ce qu’ils en tiennent compte dans sa vision en matière de gestion des affaires de notre pays ».

L’ancien président Boni Yayi a adressé ses sincères remerciements à son successeur pour lui avoir permis de faire le tour d’horizon sur «des questions qui sont sur la table en ce moment et qui concernent la consolidation de la paix». Boni Yayi a renouvelé sa disponibilité ajoutant qu'il «demeure toujours disponible pour le bonheur de tous les Béninois et de notre pays ».