Star parmi les stars du continent africain, Burna Boy n'est plus à présenter. Il y a quelques jours, il était bien malgré lui impliqué dans une affaire qui fait grand bruit au Nigéria. Présent au Cubana Club dans le pays, il avait tenté de séduire d'après les témoins, une femme qui s'est avérée mariée. Une situation qui a bien déplu au mari de ladite femme qui n'a pas hésité à se faire entendre. La garde rapprochée de Burna Boy composée de policiers nigérians ont eu la drôle d'idée de dégainer leurs armes et de tirer en direction du mari de la femme et de ses amis.

Une fusillade qui a conduit à l'arrestation des hommes en arme quelques heures plus tard. Depuis la police a ouvert une enquête et aurait souhaité entendre le chanteur lui-même. Petit bémol, ce dernier s'est envolé hors du pays sans donner de nouvelles, et n'a pas, jusqu'aux dernières heures répondu à la convocation de la police. C'est ainsi que sa réaction était attendue par ses fans mais aussi par ceux qui se sont intéressés à l'affaire. "Les médias sociaux nigérians peuvent dire que BURNA BOY a commencé Boko haram, ça ne me choquerait pas." a lâché l'artiste sur twitter. Il faut dire qu'il est l'un des principaux sujets de discussion sur la toile nigériane depuis quelques jours.

D'après la presse nigériane, en plus des policiers, des responsables de l'établissement ont également été arrêtés. "Depuis hier, des policiers viennent ici, environ 10 d'entre eux étaient ici hier. Vendredi, ils ont arrêté M. Jack, le directeur de l'établissement. C'est notre patron et celui qui est toujours sur le terrain. Nous, au poste de sécurité, ne savons rien de ce qui s'est passé ni de la fusillade qui a eu lieu. Maintenant, certains travailleurs du club sont censés être ici mais aucun d'entre eux n'est disponible par crainte d'être arrêté. Nous ne savons même pas si le club ouvrira ses portes le soir. Dans l'état actuel des choses, le Club souffre parce qu'il ne se passe rien. Les membres du personnel sont en fuite", a confié un agent de sécurité au site vanguardngr,com