Le Bénin est confronté depuis quelques mois par la flambée des prix des denrées de première nécessité. Le mercredi 23 mars 2022, le gouvernement du Président Patrice Talon a, en conseil des ministres, pris des mesures hardies pour atténuer les souffrances de la population. Gérard Gbénonchi, membre du bureau politique du parti Union Progressiste (UP), député et président de la Commission des Finances et des Echanges de l’Assemblée Nationale du Bénin, reçu ce dimanche 12 juin 2022 dans l’émission «zone Franche » de la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin a déclaré que le peuple béninois est « en train de traverser des moments difficiles avec l’inflation galopante, avec la vie chère sur tous les plans ».

Pour le président de la Commission des Finances et des Echanges de l’Assemblée Nationale, «les Béninois se nourrissent difficilement ». La population béninoise achète aujourd’hui cher le gaz. Le député du parti «Union Progressiste» est écœuré de voir que le gaz est passé à plus de 10 mille francs cfa. Ce gaz, dit-il, que les Béninois achetaient la bouteille à 6000 francs Cfa , «aujourd’hui c’est à plus de 10 mille francs cfa ». Ce n’est pas que pour le gaz seul que le prix a augmenté, ce sont tous les produits même de première nécessité notamment le riz, le maïs.

Le député Gérard Gbénonchi a reconnu que «tout coûte cher » et qu’ «aujourd’hui les gens se régulent pour s’adapter» à ses moyens. Pour lui, «aujourd’hui, on essaie de vivre » mais «ce n’est pas bon » car personne n’est épargné ainsi qu’aucune classe parce que tout le monde va «sur les mêmes marchés ». Il pense donc qu’avec les efforts que fait le gouvernement pour soutenir cette cherté de la vie, «nous ne savons pas si nous allons tenir pendant longtemps ». Le souhait du peuple béninois c’est que les causes de cette cherté de la vie soient vite conjuguées au passé.