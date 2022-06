Alors que la Russie est sous le coup de sanctions imposées par la plupart des pays occidentaux à cause de l'offensive que le pays dirigé par Vladimir Poutine a lancé en Ukraine, des médias dont l'agence Reuters et le média britannique DailyMail ont annoncé que Moscou est désormais le plus grand fournisseur de pétrole de l'empire du milieu. La Russie détrône ainsi l'Arabie Saoudite qui était jusqu'à un passé récent le plus grand fournisseur de pétrole de la Chine.

La Russie est devenue le plus grand fournisseur de pétrole de la Chine. Ceci, après que le pays de Vladimir Poutine ait réduit ses prix en raison des sanctions occidentales liées à l'offensive lancée en Ukraine. Le pays prend la place de l'Arabie Saoudite qui était jusqu'à un passé récent le plus grand fournisseur de l'empire du milieu. Selon l'agence Reuters, les importations chinoises de pétrole brut russe ont grimpé de 55% par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau record en mai.

Les exportations de pétrole russe vers la Chine ont atteint près de 8,42 millions de tonnes au mois de mai alors que l'Arabie saoudite a exporté 7,82 millions de tonnes vers la Chine précise le média britannique le DailyMail. Les géants chinois Zhenhua Oil et Sinopec ont augmenté leurs achats de brut russe ces derniers mois. Il y a quelques jours, le président chinois Xi Jinping disait à son homologue le président Vladimir Poutine que la Chine continuera à soutenir la Russie sur la sécurité.