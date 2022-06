Au siège de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à Porto-Novo a eu lieu ce lundi 20 juin 2022 une nouvelle audience sur l’affaire de détournement de fonds à la Brigade Economique et financière (BEF). Le premier Substitut du Procureur Spécial de la Criet a, dans sa réquisition, requis 10 ans de prison avec une amende de 5 millions de francs Cfa contre la fonctionnaire de police précédemment comptable à la Bef inculpée dans le dossier.

Selon Frissons Radio, à la barre, la principale accusée a reconnu avoir dérobé des caisses de la Bef une somme de 14 millions de francs Cfa et non 17 millions comme l’enquête l’a relevée. Elle a même consigné une somme de 5 millions de francs cfa en attendant le verdict. Le premier Substitut du Procureur Spécial de la Criet a, par contre, requis 10 ans de prison dont 5 fermes à l’encontre du conjoint de la fonctionnaire de police.

Les avocats de la policière et de son époux ont plaidé pour la clémence. Le dossier a été mis en délibéré pour le 18 juillet 2022. Il faut rappeler que courant mai dernier, la policière a été arrêtée et poursuivie pour «abus de fonction, vol et blanchiment de capitaux » pour avoir soutiré des millions de francs des scellés de la Brigade économique et financière. Dans ces scellés, elle aurait remplacé les billets de banque par des coupures en papier aux dimensions des billets volés.