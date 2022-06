Le gouvernement, réuni en conseil des ministres le mercredi 22 juin 2022 sous la présidence du Président Patrice Talon, a décidé de créer un organe de contrôle et d’Ethique dans les établissements d’enseignement supérieur aussi bien publics que privés. Cet organe de contrôle et d’Ethique est rattaché à la présidence de la République. Les missions assignées à l’organe de contrôle et d’Ethique est « de faire respecter les normes prescrites en matière d’éducation dans les établissements d’enseignement supérieur aussi bien publics que privés» et de «garantir le respect de la déontologie et l’Ethique dans l’exercice de la profession d’enseignant du Supérieur ».

D’un autre côté, l’organe de contrôle et d’Ethique doit veiller également à la qualité des enseignements, contribuer à l’évaluation des activités pédagogiques et scientifiques à tous les niveaux et s’assurer de l’actualisation des curricula, des techniques et méthodes d’enseignement et de formation par des missions d’expertise. Une autre tâche qui est confiée à cet organe de contrôle et d’Ethique est de soumettre selon une périodicité triennale, chaque enseignant à une évaluation pédagogique et transmettre le rapport au ministre chargé de l’Enseignement Supérieur ainsi qu’au Conseil National de l’Education. Il faut signaler que le rapport produit par l’organe de contrôle et d’Ethique jouera un rôle déterminant dans la promotion de l’enseignant du Supérieur. N’oublions pas que cet organe supervise la conception, la gestion et le contrôle du Fichier national des aspirants à l’Enseignement supérieur.