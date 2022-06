Aubrey Drake Graham plus connu sous le nom de Drake est un artiste canadien très connu dans le monde de la musique. Le rappeur né à Toronto qui aura 36 ans dans quelques mois a surpris plus d'un avec une annonce sur les réseaux sociaux. En effet, sur le réseau social Instagram, l'artiste a annoncé la sortie de son nouvel album, le 7è de son palmarès juste quelques heures avant qu'il ne soit disponible officiellement. "Honestly, Nevermind" est disponible depuis quelques heures sur les plateformes légales.

Le tout dernier album du rappeur canadien Drake est déjà disponible depuis quelques heures. La star avait annoncé l'arrivée de son nouveau projet, seulement quelques heures avant sa sortie officielle. La toile est en feu depuis l'annonce de la nouvelle et certains internautes sur le réseau social Twitter ont livré leurs impressions sur le dernier album du rappeur canadien. Avant cet album surprise, Drake avait sorti son sixième l'année dernière. Moins d'un an après la sortie du 6è album, "Honestly, Nevermind" va probablement remettre les pendules à l'heure.

Plus tôt cette année, le rappeur canadien Drake avait offert un million $ en bitcoin à la fondation de LeBron James. Par le biais d’un partenariat entre l’artiste et la plateforme de paris sur les cryptomonnaies Stake.com, Drake et cette dernière ont fait un don d’une valeur d’un million de dollars en bitcoins.« Stake.com a toujours été une communauté. Cela s'étend au-delà de nos joueurs au grand public également, en particulier ceux qui bénéficieront le plus d'actes de générosité et d'amour comme celui de Drake » avait notamment indiqué le co-fondateur de la plateforme Ed Craven.