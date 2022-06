Les voix continuent de s’élever au sein de certains partis politiques pour demander au président de la République du Bénin Patrice Talon pour qu’on apporte des retouches au code électoral notamment au niveau de la question des 10%. Gérard Gbénonchi, membre du bureau politique du parti Union Progressiste (UP), député et président de la Commission des Finances et des Echanges de l’Assemblée Nationale du Bénin, reçu ce dimanche 12 juin 2022 dans l’émission «zone Franche » de la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin, s’est prononcé contre cette idée de diminuer le pourcentage des 10%.

Le député Gérard Gbénonchi, une figure importante de la mouvance présidentielle, a fustigé les acteurs politiques qui demandent au président Patrice Talon pour qu’on retouche le code électoral au niveau de la question des 10%. Pour le président de la Commission des Finances et des Echanges de l’Assemblée nationale, «au nom de quoi on va réviser les textes pour permettre, faciliter le passage à des micro-partis afin qu’ils aient accès à l’hémicycle ». L’objectif de la réforme du système partisan, « c’est de ne plus avoir» ces micro-partis.

Pour Gérard Gbénonchi, «c’est d’avoir des partis d’envergure nationale». Il a laissé entendre que si le code électoral est retouché, cela «sera un grand recul ». C’est pourquoi, il ne pense pas que «ceux qui ont participé à cette réforme, qui les ont épousé » accepteraient de faire ce recul car pour lui, «ce serait l’échec des réformes ». Lors du dialogue politique qui a précédé les élections législatives de 2019, il y avait des points d’accord et des points de divergence. Selon le député Gérard Gbénonchi, «sur les points d’accord, il était dit qu’on ne touche plus le pourcentage des 10%» donc aujourd’hui, il ne pense pas qu’il aurait un autre dialogue.