Les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 s’approchent à grand pas. Des voix ont commencé à s’élever au sein de la société béninoise pour inviter les acteurs politiques à des élections libres, pacifiques, transparentes et apaisées. Gérard Gbénonchi, membre du bureau politique du parti Union Progressiste (UP) et président de la Commission des Finances et des Echanges de l’Assemblée Nationale du Bénin, reçu ce dimanche 12 juin 2022 dans l’émission «zone Franche » de la chaîne de la télévision privée Canal 3 Bénin, a déclaré que «pour aller aux élections libres, transparentes et apaisées », il faut avoir un cadre légal.

Les acteurs politiques doivent avoir également comme repères les textes. Pour Gérard Gbénonchi, ces textes doivent être scrupuleusement respectés et en plus de cela « un code éthique de déontologie politique que chacun doit observer ». Avec cela, il pense qu’on pourra aller «aux élections libres, transparentes et apaisées » car tout parti politique, dit-il, «a l’obligation d’œuvrer pour cela». En tant qu’acteur politique, il doit éviter à tout moment les propos belliqueux, l’escalade et respecter l’autre quel que soit ce qu’il est.

Le président de la Commission des Finances et des Echanges de l’Assemblée Nationale pense que «ceux qui veulent aller aux élections prochaines » et «qui veulent qu’on touche les textes pour leur permettre d‘aller, tenir des propos à l’encontre de ceux qui seront chargés de retoucher ces textes » alors il se pose une question si «cela ne participe pas de la recherche de la paix». C’est pourquoi, il souhaite «qu’à partir de maintenant jusqu’aux élections, que chacun mesure ses propos» et à chaque fois qu’un acteur politique veut sortir une phrase, il doit voir «est-ce que ce n’est pas du feu » qu’il envoie sur l’essence ou bien est-ce qu’il participe de par ses «propos à la cohésion sociale, à la paix».