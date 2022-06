Kiev a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec Damas en réaction à la décision de la Syrie de reconnaître l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk (RPD et RPL respectivement). C’est ce qui ressort d’une déclaration du ministère ukrainien des Affaires étrangères. "Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine condamne fermement la décision de la République arabe syrienne de reconnaître la soi-disant indépendance des territoires temporairement occupés dans les régions de Donetsk et Lougansk. En représailles à cet acte hostile, l'Ukraine annonce la rupture des relations diplomatiques avec la Syrie sans suspendre les relations consulaires", a-t-on appris du communiqué publié jeudi sur le site internet du ministère ukrainien des Affaires étrangères.

Les autorités ukrainiennes ont, de plus, entamé la procédure visant à imposer un embargo commercial à la Syrie pour la reconnaissance de la RPD et de la RPL. "L’Ukraine entame également la procédure d'imposition d'un embargo commercial sur la Syrie ainsi que d'autres sanctions contre des personnes physiques et morales syriennes", souligne le communiqué. Comme l'a fait savoir la diplomatie ukrainienne, Kiev considère la décision de la Syrie "comme un acte hostile contre l'Ukraine, une atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, une violation flagrante de la législation ukrainienne, de la Charte des Nations unies et des normes et principes fondamentaux du droit international".

Pour rappel, le porte-parole du ministère syrien des Affaires étrangères a indiqué mercredi 29 juin dernier que la Syrie avait décidé de reconnaître l’indépendance des Républiques populaires du Donbass. Selon la diplomatie du pays, des contacts seront établis avec la RPD et la RPL pour convenir d’un cadre afin d’améliorer les relations, y compris l'établissement des relations diplomatiques conformément aux normes déterminées. (Tass)