Les relations entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine ne sont plus ou moins tendues. Le premier, chaque fois qu’il en a l’occasion ne manque pas de critiquer les actions du second. Au cours du mois de Mars, le président américain Joe Biden déclarait que « le boucher » Poutine « ne peut rester au pouvoir ». Quelques semaines plus tard, le président américain est revenu sur le sujet et assuré que les USA ne vont pas essayer de l’évincer, rapporte Fox News.

Les États-Unis n’essaieront pas d’évincer Poutine. C’est ce qu’a déclaré ce mercredi, le patron du bureau ovale Joe Biden dans un éditorial au New York Times dans lequel il a détaillé les actions que son pays pourrait faire ou ne pas faire en Ukraine alors que l’offensive russe se poursuit depuis plusieurs semaines. « Même si je ne suis pas d’accord avec M. Poutine et que je trouve ses actions scandaleuses, les États-Unis n’essaieront pas de provoquer son éviction à Moscou. »

Le locataire de la Maison-Blanche est allé plus loin en affirmant que les USA ne cherche pas à créer une guerre entre l’OTAN et la Russie. « Nous ne cherchons pas une guerre entre l’OTAN et la Russie », estime le président Joe Biden selon Fox News. Il a tout de même préciser quand est-ce que les USA pourrait intervenir dans le conflit. « Tant que les Etats-Unis ou nos alliés ne seront pas attaqués, nous ne serons pas directement engagés dans ce conflit, ni en envoyant des troupes américaines combattre en Ukraine, ni en attaquant les forces russes« , a-t-il ajouté.