Depuis que l'offensive russe a été lancée en Ukraine, des citoyens de plusieurs pays du monde se sont rendus en Ukraine pour apporter du renfort à l'un ou l'autre des camps. Les médias diffusent souvent des informations concernant la capture d'éléments de l'un ou l'autre des camps. Parmi les personnes capturées par la Russie depuis le début de l'offensive figurent deux américains au moins. Dans la journée d'hier, une télévision russe a donné des nouvelles des deux américains présentés comme des "mercenaires".

Une chaine de télévision russe donne des nouvelles de deux américains capturés en Ukraine pendant l'offensive lancée par le pays dirigé par Vladimir Poutine. La chaine russe RT a diffusé son la messagerie Telegram une vidéo de Andy Huynh, un des américains actuellement détenus par la Russie. L'américain confie être parti au front pour participer au "combat avec les troupes russes" près de Kharkiv avec un autre américain du nom d'Alexander Drueke. La vidéo de ce dernier s'exprimant face à la caméra a été diffusé par un journaliste de la même chaine sur Telegram.

"Maman, je veux juste te dire que je suis en vie et j’espère rentrer à la maison aussi vite que je peux" affirme Alexander Drueke, en treillis militaire et apparemment assis dans un bureau. Dans la vidéo d'Andy Huynh diffusée par RT, il affirme que lui et Alexander Drueke se sont rendus aux forces russes après qu'elles sont parvenues à prendre le contrôle de leurs positions. "Les forces russes se sont emparées de nos positions. Nous avons dû battre en retraite", a lancé Andy Huynh.