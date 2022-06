La Russie a lancé une offensive en Ukraine depuis le mois de Février dernier. Pour tenter de trouver des solutions à la crise des pourparlers ont été entamés mais n’ont pas porté de fruits jusque là. La Turquie de Erdogan est l’un des pays qui a accueilli des pourparlers. Ce lundi, le président russe a échangé avec son homologue turc. Le porte-parole du Kremlin a assuré dans cette matinée que les deux dirigeants n’ont pas abordé la question des exercices militaires de l’Otan. Il a précisé tout de même que les militaires russes suivent de près ces événements.

Le président russe Vladimir Poutine n’a pas évoqué avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan les prochaines manœuvres militaires de l’Otan dans ce pays mais les militaires russes suivent de telles activités avec une grande attention, a déclaré ce mardi aux journalistes le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. « Non, ce sujet n’a pas été abordé. Bien sûr, les militaires russes suivent chaque manœuvre avec une grande attention« , a-t-il indiqué, répondant à une question à ce sujet.

En outre, il a souligné que l’armée russe suivait de près de ces actions. De plus, M. Peskov a rappelé que la Turquie était membre de l’Otan. « Nous en sommes bien conscients », a ajouté le porte-parole du dirigeant russe. Pour rappel, il y a quelques semaines, Poutine, a estimé que l’Otan est «une menace évidente» pour la Russie. « à Kiev, ils disaient qu’ils pourraient obtenir des armes nucléaires et l’OTAN a commencé à explorer les terres proches de nous et cela est devenu une menace évidente pour notre pays et nos frontières«, avait affirmé le chef du Kremlin.