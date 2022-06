L’Ukraine a imposé des sanctions contre des responsables russes parmi lesquels figurent le Président russe Vladimir Poutine et des ministres de son gouvernement. En effet, le président Zelensky a signé dans la journée d’hier un décret imposant des sanctions personnelles contre Poutine et d’importants ministres de son gouvernement. Ce vendredi, Moscou a réagi par la voix du ministre Lavrov.

Les sanctions de Kiev contre Poutine et d’autres responsables russes imposées sur décision du président ukrainien Zelensky, sont indignes de toute riposte de la part de Moscou. C’est ce que pense le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il a fait cette déclaration ce vendredi 10 Juin 2022. « Je ne pense pas que cela soit digne d’une réaction de notre part« , a-t-il déclaré, qui répondait à une question de l’agence de presse russe TASS qui voulait connaître sa position sur les sanctions ukrainiennes. « Peu importe ce qu’ils font« .

Il y a quelques jours, Lavrov disait à quelle condition une rencontre est possible entre Poutine et son homologue ukrainien Zelensky. « La balle est dans le camp des Ukrainiens depuis près de deux mois maintenant, mi-avril, alors qu’avant cela, ils ont modifié leurs propres approches exposées à Istanbul, que nous étions prêts à accepter comme base, mais ils ont immédiatement refusé après un jour ou deux, néanmoins les contacts ont été poursuivis, et notre vision de la prochaine version du projet d’accord leur a été remise à la mi-avril. Nous n’avons reçu aucun retour d’information depuis lors« , a-t-il conclu.