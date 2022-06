L'annonce de l'approbation par l'UE du statut de candidat à l'Ukraine continue de susciter des réactions en Russie. Après le ministre Lavrov, le Kremlin a également réagi. En effet, ce vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a dit ce qu'il pense de cette décision de l'Union Européenne. A l'en croire, il s'agit d'affaires intérieures européennes. Il a toutefois précisé qu'il est important pour la Russie que tous ces processus ne détériorent pas davantage les relations de la Russie et avec l'organisation.

Les relations entre la Russie et l'Union européenne sont déjà mauvaises, et le fait que l'UE a accordé le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie va difficilement les détériorer. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "Il s'agit, bien sûr, d'affaires intérieures européennes. Il est très important pour nous que tous ces processus n'apportent pas plus de problèmes pour nous et dans les relations des pays mentionnés avec nous. Ces problèmes sont déjà suffisants", a déclaré M. Peskov, interrogé par l'agence TASS sur l'attitude du Kremlin face à une telle décision de l'UE.

"Il est important que ces processus ne conduisent pas à une nouvelle détérioration de nos relations avec l'UE, car il est très difficile de les gâcher davantage, elles sont déjà très endommagées", a ajouté le porte-parole du Kremlin. Pour rappel, le ministre Peskov a affirmé que la décision de l'UE ne présentait pas de risques pour la Russie. "Notre position a toujours été basée sur le fait que l'Union européenne n'est pas une alliance politique, contrairement à l'Otan. Le développement de ses relations avec tous les pays qui le souhaitent ne crée pas de menaces ni de risques pour nous", a annoncé M. Lavrov, répondant à une question à ce sujet.