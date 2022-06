La dépendance au tabac peut être stoppée par des lésions cérébrales. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une étude rendue publique par TV3. Les recherches auront été menées par des scientifiques américains et suédois. On retient, que l’étude a porté sur des patients qui ont subitement eu envie d’arrêter de fumer après avoir fait un AVC. La remarque qui a été faite est relative à la présence de lésions dans au moins une partie du cerveau.

Un circuit cérébral responsables des addictions

La conclusion des chercheurs est qu’il existait un circuit cérébral responsable des addictions. La dépendance est bloquée selon les explications à cause de l’absence de lésion observée dans le cortex préfrontal médial. La solution pour stopper l’addiction est donc la création de lésions dans une zone précise sans endommager le cortex préfrontal médial. Aux États-Unis, la stimulation magnétique transcrânienne est déjà autorisée et permet de lutter efficacement contre la dépendance à l'alcool.

Rappelons que ces recherches interviennent dans un contexte où plusieurs études montrent l’effet dévastateur du tabac tant sur la santé humaine que sur l’Environnement. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le tabac est également à l’origine de dégâts environnementaux considérables.

Impact du tabac sur l'Environnement

A en croire des confidences qui ont été faites par le directeur de l'OMS pour la promotion de la santé, Rüdiger Krech à l’Agence de Presse Française, l’industrie du tabac est « l'un des plus grands pollueurs que nous connaissons ». « Les produits du tabac, qui sont les détritus les plus souvent jetés de la planète, contiennent plus de 7.000 composés chimiques qui, une fois jetés, se répandent dans l'environnement », indique l’officiel de l’OMS.