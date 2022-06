Cela fait maintenant 04 mois que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. Dans le monde, les réactions sur l'offensive russe sont partagées. La plupart des pays occidentaux ont critiqué la Russie et imposé des sanctions au pays pour faire pression sur les autorités. Ces derniers jours, la Russie a intensifié son opération et des sources affirmaient que l’Ukraine était en difficulté côté armement face à la Russie. Mais ce jeudi, le pays dirigé par Zelensky a affirmé avoir reçu des missiles longues portées des USA. Ce qui pourrait donner une toute autre tournure à la situation

L'Ukraine vient de recevoir un gros coup de main des USA. En effet, le pays dont les forces affrontent l'armée russe sur le terrain a affirmé ce jour avoir reçu du matériel militaire américain plus précisément le puissant système d'armes à longue portée HIMARS, rapportent l'agence de presse Reuters. Le ministre ukrainien de la défense à cette occasion remercié son homologue américain pour le coup de pouce à son pays. "Merci à mon collègue et ami américain, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, pour ces outils puissants ! L'été sera chaud pour les occupants russes. Et le dernier pour certains d'entre eux", a écrit le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, sur le réseau social Twitter à propos de la livraison du HIMARS.

Il y a quelques jours, la Russie affirmait qu'elle ripostera si elle était attaquée par des systèmes d’artillerie à longue portée. "Nous avons mis un accent particulier sur la fourniture [à l'Ukraine] d'obusiers à longue portée et de lance-roquettes multiples HIMARS qui menacent non seulement la sécurité du Donbass, mais aussi celle de la Russie. Nous avons clairement indiqué la position de la Russie: si la Russie est attaquée par ces systèmes à longue portée, la riposte sera immédiate via les centres de décision", avait affirmé le chef de la délégation russe lors des pourparlers à Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements Konstantin Gavrilov sur la chaîne de télévision russe Rossiya 24. Des jours sombres sont peut-être à craindre.