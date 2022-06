Le président français Emmanuel Macron s’est prononcé une fois encore sur la guerre en Ukraine en ce dernier jour du Sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord à Madrid en Espagne. On retient en substance des déclarations de l’actuel locataire de l’Élysée que « la Russie ne doit pas emporter cette guerre ». Il estime que la sécurité de l’Europe serait « directement menacée » si ce cas de figure se présentait.

"Soutenir l'Ukraine est une nécessité pour tous"

Pour Emmanuel Macron, « soutenir l’Ukraine, l’armée pour se défendre, rétablir sur le terrain les conditions d’une paix négociée que la Russie a clairement refusée est une nécessité pour nous tous ». « C’est une nécessité aussi pour que les principes et les règles sur lesquelles nous avons bâties depuis 1945 notre propre sécurité soit respectés », a poursuivi le président français.

L'Otan ne veut pas dominer le monde selon Macron

Ce fut également l’occasion pour lui de récuser la thèse selon laquelle la guerre ukrainienne est une volonté de l’Occident ou de l’Otan de s’imposer sur le reste du monde. A ce sujet, Emmanuel Macron indique qu’il s’agit « d’un mensonge dont l’objectif est d’inverser la réalité pour justifier une agression et tirée parti de ses conséquences ». Il ne s’agit pas de « l'ouest contre le reste" mais de "la paix contre la guerre" en Europe », a ajouté le président français.

La coopération entre la Chine et la Russie dénoncée

Rappelons qu’au cours de ce sommet qui a eu lieu du mardi 28 juin à ce jeudi 30, la crise ukrainienne était au cœur des échanges. Les relations entre la Chine et la Russie ont été également dénoncées dans une feuille de route. « Les ambitions déclarées de la Chine et ses politiques coercitives défient nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs », indique l’Alliance dans le document.