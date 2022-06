Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, les Etats-Unis ont choisi leur camp. Le pays dirigé par le démocrate Joe Biden a dès les premières heures critiqué l’offensive lancée par la Russie. D’ailleurs le pays de l’oncle Sam fournit un appui militaire et financier à l’armée ukrainienne. Ce mercredi, les autorités russes ont estimé que sur le sujet de la crise ukrainienne, les USA continuent de verser de l’huile sur le feu.

L’appui des USA à l’Ukraine n’est pas du goût des autorités russes. Moscou estime qu’à travers son appui militaire, les USA poussent l’Ukraine à combattre les forces russes jusqu’au dernier Ukrainien. C’est en tout cas ce que pense le porte-parole du président russe Dmitri Peskov qui a donné de la voix ce mercredi 1er Juin 2022. « Il n’y a rien de nouveau ici, nous pensons que les États-Unis versent de l’huile sur le feu de manière ciblée et diligente, il est désormais évident que les États-Unis adoptent une ligne de combat contre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien« , a déclaré le représentant du Kremlin, qui se prononçait sur la prochaine livraison des systèmes de lance-roquettes multiples des USA à l’Ukraine.

Plus tôt ce mercredi, nous vous annoncions que l’Allemagne fournira le système de défense aérienne IRIS-T au pays. « Dans les semaines à venir, nous livrerons plus d’armes. Le gouvernement a notamment décidé de livrer des systèmes IRIS-T, il s’agit du système le plus moderne de la défense antiaérienne détenu par l’Allemagne », a indiqué le chancelier qui n’a pas donné d’informations sur la quantité des livraisons.