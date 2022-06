La rappeur Lil Tjay n’a toujours pas repris connaissance après l’intervention chirurgical qu’il a subie. C’est ce qu’il convient de retenir d’une publication faite par la plateforme d’informations TMZ ce jeudi. La chanteur de 23 ans serait toujours dans un état inconscient. Il aurait bougé une seule fois ses jambes. Depuis ce temps, il n’aurait plus fait d’autres mouvements. Il devrait également faire un scanner dans le but voir si des parties sensibles avaient été touchées.

Quelques jours plus tôt, le jeune rappeur avait été la cible d’une tentative de vol. La situation s’est produite aux abords du centre commercial The Promenade à Edgewater, dans le New Jersey. Alors que le chanteur était accompagné de deux de ses proches, l’assaillant a ouvert le feu sur eux. L’un de ses proches est sorti de cette attaque par des blessures juste superficielles. Le rappeur ainsi qu’un autre ami ont été violemment touchés par les balles.

Un homme de 27 ans arrêté

Quelques heures plus tard, un suspect a été interpellé. Il s’agit d’un nommé Mohamed Konate. L’homme de 27 ans, a été arrêté par le bureau du procureur du comté de Bergen pour son implication dans l’attaque. Il est poursuivi pour « tentative de meurtre au 1er degré », de « vol à main armée au 1er degré », et de «possession d’une arme dans un but illégal au 2ème degré », de « possession illégale d’une arme au 2ème degré », « d’interdiction de posséder une arme à feu au deuxième degré » et de « voies de faits graves au 4ème degré ».