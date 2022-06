L’affaire de la vente des orteils au Zimbabwe qui fait le tour de la toile africaine depuis plusieurs jours et qui a même été reprise par des youtubeurs africains n’est qu’une vaste blague, à en croire des témoignages faits à la BBC. En effet, depuis quelques jours, une histoire de vente d’orteils organisée au Zimbabwe est abondamment partagée sur la toile. Il y est dit que face à la crise économique sévère que traverse le pays depuis quelques années et la guerre en Ukraine qui l’aggrave, certains zimbabwéens vendent leurs orteils à des dizaines de milliers d’euros pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

Une histoire qui peut faire sourire, tant les montants évoqués sont énormes. La BBC qui a mené son enquête revient sur la polémique et affirme que les sources approchées dans le lieu supposé de vente rigole de la polémique et affirme qu’il s’agissait au départ d’une blague reprise par un blog humoristique. « Aucun des journaux les plus sérieux du Zimbabwe n’a repris l’histoire et certaines personnes sur Twitter se sont plaintes que l’hilarité suscitée par cette plaisanterie était une distraction face aux problèmes plus critiques auxquels le pays est confronté. » rapporte la BBC.

Cette version est corroborée par le site zimbabwéen H-Metro dans une interview avec des cambistes du marché noir du centre commercial. Ces derniers affirment que toute l’affaire avait pris des proportions démesurées après que quelques-uns d’entre eux l’aient partagée comme une blague. Cela a encore pris des proportions plus incroyables après que des influenceurs nigérians se soient emparés de l’affaire.