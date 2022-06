Au Bénin, les dernières rencontres entre Patrice Talon et ses prédécesseurs, en l'occurrence Nicéphore Soglo et Boni Yayi continuent de susciter des réactions dans le milieu politique béninois. Le député Rachidi Gbadamassi trouve par exemple que ces rencontres sont "l'illustration parfaite de ce que le chef de l'Etat Patrice Talon est un grand homme d'Etat". Le président de la République a selon lui, ces deux choses qui caractérisent un grand chef d’Etat, c’est-à-dire, le dialogue et la concertation.

« C’est quelque chose qui va faire école dans la sous-région »

Il rappelle que l’actuel locataire du palais de la Marina a déjà montré ces qualités en 2019, lors du dialogue politique, puis en septembre 2021, quand il a rencontré son prédécesseur Thomas Boni Yayi. Le parlementaire est convaincu que les dernières rencontres de Talon avec Yayi, Soglo et les anciens présidents du parlement, de même que l’actuel, interviennent dans un bon timing. « C’est le moment idéal et propice pour le dialogue et la concertation » a déclaré Rachidi Gbadamassi.

Le député de la 8ème circonscription électorale a par ailleurs apprécié l’idée d’un cadre de concertation entre les anciens présidents de la République et le président en exercice. « C’est quelque chose qui va faire école dans la sous-région » estime l’ex-maire de Parakou. Pour lui, « même si ce n’est pas encore formalisé, le seul fait d’annoncer sa volonté de faire appel aux anciens présidents, montre l’esprit d'ouverture » de Patrice Talon.