La romancière et scénariste britannique Joanne Rowling plus connue sous le nom de J. K. Rowling a été victime récemment d'une farce de deux célèbres comédiens russes qui ont souvent l'habitude de piéger des personnalités. Le duo comique basé en Russie Vovan et Lexus a en effet piégé l'auteure britannique en lui faisant croire qu'elle discutait avec le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky. L'auteure n'a vu que du feu.

Le duo comique basé en Russie Vovan et Lexus a encore frappé. Après avoir piégé des personnalités comme la vice-présidente Kamala Harris ou encore le prince Harry, les deux comédiens russes ont ciblé l'auteure J.K Rowling qui a été victime de leur farce. Les deux comédiens ont échangé via l'application Zoom avec l'auteure en se faisant passer pour le président Zelensky. Pour ne pas se faire prendre, les deux farceurs ont naturellement désactivé leur caméra. La vidéo de la farce a été diffusée sur la toile.

Pendant leur conversation, les deux comédiens ont fait référence à Harry Potter, une série littéraire imaginée par l'auteure britannique. L'un des comédiens qui se faisait passer pour Zelensky a déclaré à l'auteure qu'ils avaient écrit "Avada Kedavra" sur les missiles ukrainiens, un sortilège mortel évoqué dans Harry Potter. Selon Hollywood Reporter, le porte-parole de l'auteure a qualifié le canular de « désagréable ». « JK Rowling a été approchée pour parler de son vaste travail caritatif en Ukraine, soutenant les enfants et les familles qui ont été touchés par le conflit actuel dans la région. La vidéo, qui a été montée, est une représentation déformée de la conversation », a déclaré le porte-parole.