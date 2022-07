La Russie continuera de s'acquitter de bonne foi de ses obligations en matière de fourniture de nourriture, d'engrais et d'énergie aux pays africains. Cela est indiqué dans un article du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour les médias africains, publié vendredi sur le site du ministère russe des Affaires étrangères à la veille de son voyage dans les pays du continent. "Il est important que tous nos amis africains comprennent: la Russie continuera à remplir fidèlement ses obligations en vertu des contrats internationaux en ce qui concerne les exportations de nourriture, d'engrais, d'énergie et d'autres biens essentiels à l'Afrique. Toutes les mesures pour cela sont prises par la Russie", a déclaré M. Lavrov selon Tass

Le ministre a noté que les relations russo-africaines dans les domaines politique, humanitaire et commercial et d'investissement ont une valeur intrinsèque et ne dépendent pas des fluctuations de la conjoncture internationale. "Je suis heureux que nos amis africains adhèrent à la même compréhension. Ensemble, nous ne serons que plus forts", a-t-il souligné.

Selon lui, Moscou continuera à mener une politique étrangère pacifique, jouant un rôle d'équilibre dans les affaires internationales. "Nous prônons une large coopération interétatique équitable, fondée sur les dispositions de la Charte des Nations Unies, tout d'abord sur le principe de l'égalité souveraine des États. Nous allons continuer à renforcer l'interaction fructueuse avec les partenaires étrangers qui font preuve d'une contre-volonté pour cela", a assuré M. Lavrov.