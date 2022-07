Sa Majesté Dansou Alphonse, alias vénérable Gazozo a été consacrée recteur du campus de boologie dans la matinée du mardi 12 juillet 2022 à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno. C'était à l'occasion de la cérémonie inaugurale dudit campus qu'il a reçu cette distinction des mains du docteur Raymond Assogba, directeur du Laboratoire de la « boologie » et de l'intégrale du Développement. Le campus de « boologie », selon son promoteur, le professeur Raymond Assogba, est un projet d'installation d'écoles d'enseignement des pratiques et des connaissances traditionnelles.

Ce projet se fera en collaboration avec le Syndicat National des Médecins traditionnels et Assimilés du Bénin dirigé par le Vénérable Dansou Gazozo et sera un véritable creuset de dispensation et de legs des pouvoirs de la spiritualité vodou. Comment guérir une maladie, conjurer un mal ou encore, se déplacer dans l'espace en se passant des moyens physiques de transport, comment, à partir des pouvoirs du vodou, se protéger des attaques mystiques et physiques ? Tels sont les sujets dont traite la « boologie », selon les propos du professeur Raymond Assogba. Il s'agit d'une discipline de l'enseignement du destin, de la destination et de la destinée.

Le campus de « boologie » vise essentiellement à explorer de nouvelles pistes de connaissances scientifiques à travers un espace de rencontres entre les universitaires, les enseignants-chercheurs et les vodounon », a-t-il déclaré. Le vénérable Gazozo et l'ensemble des membres du SYNAMITRAB dans leur démarche de doter les communes du Bénin de campus de « boologie » ont tendu la main aux chefferies traditionnelles sur la base de l'esprit du Campus de Boologie.