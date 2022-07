Au Bénin, le ministère du commerce organise des contrôles dans le cadre du suivi de la cherté de la vie depuis quelques semaines. Il se trouve que des personnes malintentionnées se font passer pour ces agents de contrôle dans le seul but de rançonner les commerçants. La ministre du commerce, qui a eu vent de cette information a sorti un communiqué pour en appeler à la vigilance des commerçants.

Leur mode opératoire

"Il m'est revenu avec insistance que des individus mal intentionnés s'immiscent dans les activités de contrôle organisées dans le cadre du suivi de la cherté de la vie. Ces individus qui se font passer pour des agents de contrôle du ministère de l'industrie et du Commerce rançonnent les commerçants. Leur mode opératoire consiste à initier des appels pour prévenir d'un éventuel contrôle. Ils proposent aux commerçants qui voudront éviter des contrôles, une contrepartie financière par Mobile money" indique le communiqué de Shadiya Assouman. Il invite donc les commerçants à la vigilance puisque ces appels, n'émanent aucunement des agents du ministère. De plus les "opérations de contrôles sont inopinées et ne sauraient être connues d'avance".

La ministre du commerce a par ailleurs demandé aux commerçants de "dénoncer de pareils agissements à travers le numéro vert "113" ou en déposant une plainte dans les commissariats d'arrondissement les plus proches". Elle va pour finir mettre en garde ces rançonneurs: "Tout individu qui s’adonnera à de telles pratiques subira la rigueur de la loi ". 'Le communiqué date du 1er juillet 2022. Il est signé du Secrétaire général du ministère Amzat B. Salami, pour sa patronne.