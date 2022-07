Plusieurs dizaines de pays ont, dans une déclaration ce mercredi 13 juillet, demandé à la Russie de cesser l’offensive qu’elle a lancée depuis quelques mois en Ukraine. Il s’agit entre autre des États-Unis, des membres de l’Union Européenne, du Royaume-Uni ou de quelques États asiatiques. Dans cette déclaration conjointement publiée à New-York, ces pays ont demandé à Moscou de mettre fin «immédiatement à ses opérations militaires en Ukraine».

Ils ont également soutenu la démarche de Kiev auprès de la Cour internationale de Justice. Ces pays ont rappelé dans la déclaration que, la Cour avait exigé de Moscou la fin de la guerre le 16 mars 2022. Ils soutiennent également l'Ukraine «contre la Russie devant la Cour internationale de justice, sur le fondement de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, aux fins d'établir que l'intervention militaire de la Russie n'a aucun fondement juridique et repose sur des allégations non fondées de génocide».

La Russie tenue responsable des pertes ukrainiennes

Ils tiennent pour responsable la Russie des différentes actions entrant dans le cadre de la guerre. «Les pertes et dommages subis par l'Ukraine (...) requièrent une réparation complète et urgente par la Russie», ajoute la déclaration conjointement signée par cette quarantaine de pays. Notons que la guerre qui a commencé depuis plusieurs mois engendre des bouleversements sans précédent dans tous plusieurs domaines sur le plan international. L’Euro perd de la valeur et sur l’Europe est confrontée à une grave crise énergétique.