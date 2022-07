Le bureau fédéral d’investigation (FBI) s’est exprimé sur le danger que représente la Chine pour l'occident. Dans un discours conjoint avec le service de renseignement responsable de la sécurité intérieure au Royaume-Uni, le MI5, dans la soirée du mercredi 06 juillet 2022, le principal service fédéral de police judiciaire aux Etats-Unis a estimé que l’empire du milieu constitue la plus grande menace à long terme pour l’occident. Christopher Wray, patron du FBI, a fait part de ses inquiétudes tout en soulignant qu’il ouvrait un dossier lié à la Chine, toutes les 24 heures.

La Chine disposerait d’un grand réseau d’espionnage

Selon lui, la Chine tire des enseignements de l’offensive russe contre l’Ukraine, tout en exposant ses craintes selon lesquelles Pékin pourrait tenter de prendre par la force le contrôle de Taïwan. Par ailleurs, le chef du FBI a indiqué que la Chine disposait d’un important réseau d’espionnage ainsi que d’un programme de piratage plus grand « que tous les autres grands pays réunis ». Au cours de son intervention, il a souligné qu’avec le MI5 et d’autres agences de renseignements dans le monde forment une bonne équipe pour donner une bonne riposte.

Des allégations infondées selon la Chine

Notons qu’au cours de cette déclaration conjointe, le FBI a notamment évoqué l’exemple de l’influence chinoise dans une élection qui s’est déroulée au congrès cette année à New York. D'après Christopher Wray, Pékin aurait favorisé un candidat critique et ex-manifestant sur la place Tiananmen. Cependant, ces allégations ont été rejetées par la Chine. Selon un porte-parole de l’ambassade de Pékin à Londres, « les allégations contre la Chine par des responsables des services de renseignement américains et britanniques sont totalement infondées et les soi-disant cas qu'ils ont répertoriés ne sont que de la pure chasse à l'ombre ».