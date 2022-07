En pleine tension entre les occidentaux et la Russie autour de la guerre en Ukraine, les rivalités se font plus intenses. Le Royaume-Uni, l'un des plus farouches opposants de la Russie après les USA a semble-t-il mis ses forces armées en alerte depuis quelque temps. Londres dit avoir intercepté des sous-marins russes lanceurs de missiles de croisières et dans la mer du nord. L'incident qui est intervenu il y a quelques jours a été rendu public récemment.

Le chasseur de sous-marins britannique HMS Portland s'est rendu dans la région après l'arrivée des sous-marins d'attaque russes. Les deux navires ont été répérés alors qu'ils effectuaient leur voyage sous-marin vers le sud le long de la côte norvégienne depuis l'Arctique. Le HMS Portland les a suivis alors qu'ils faisaient surface séparément dans la mer du Nord, au nord-ouest de Bergen, en Norvège, les 16 et 19 juillet. Il a ensuite été relayé par les forces de l'OTAN. Cette opération survient après une formation spéciale des forces britanniques et de l'OTAN dans le cadre de la lutte contre les sous-marins d'attaque.

Sur le terrain, la Russie mène une offensive intense contre les forces ukrainiennes depuis quelques semaines dans l'est du pays. Malgré les sanctions qui pleuvent, Moscou ne compte pas changer de ligne directrice. Les européens l'accusent même d'utiliser le levier du gaz en guise de riposte, ce que dément formellement Moscou.