Avec la guerre qui fait rage, les enjeux pour chaque camp ont évolué avec le temps. Pour la Russie, la priorité depuis quelques semaines reste la destructions des nouveaux armements offerts par les USA. Les forces armées russes avec des armes de haute précision ont détruit du 5 au 20 juillet quatre lanceurs et un véhicule de chargement et de transport des lance-roquettes multiples HIMARS, a fait savoir vendredi aux journalistes le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konachenkov. "Entre le 5 et le 20 juillet, quatre lanceurs et un véhicule de chargement et de transport des lance-roquettes multiples HIMARS de fabrication américaine transférés en Ukraine ont été détruits par des armes de haute précision air-sol", a déclaré M. Konachenkov selon Tass.

Les Himars ont été donnés par les américains aux ukrainiens en guise de soutien. Grâce à cet armement très précis, les ukrainiens ont pu détruire ces dernières semaines des dépôts de munition russe, ralentissant ainsi la progression de Moscou. Un ralentissement qui a suscité de nombreux commentaires en occident, certains analystes parlant d'essoufflement des russes. Une situation qui avait amené les forces russes à désigner comme cibles prioritaires, les lanceurs Himars. Le ministre russe de la défense Sergueï Choïgou « a chargé le commandant de donner la priorité à la défaite des roquettes à longue portée et des armes d'artillerie de l'ennemi avec des armes de haute précision », a précisé le communiqué.

Outre les himars ciblés, Moscou a fait le point d'autres attaques menées par ses forces. "Dans le cadre d'une attaque de contre-batterie, 4 pelotons de systèmes de lance-roquettes multiples Grad, 24 pelotons d'artillerie d'obusiers D-20 et 13 pelotons d'artillerie d'obusiers D-30 ont été éliminés", a déclaré M. Konachenkov.