Le gouvernement de Patrice Talon vient de recevoir un soutien financier de la part de l’Union Européenne par la signature de trois conventions de financement hier 14 juillet 2022 au ministère de l’économie et des finances. Le président de la République, Patrice Talon et son gouvernement peuvent pousser un ouf de soulagement. Pour cause, ils ont bénéficié d’un appui financier de l’Union Européenne dans le cadre du nouveau programme indicatif multi-annuel (PIM 2021-2027). La cérémonie de signature des conventions a eu lieu entre le ministre d’Etat, de l’économie et de finances, Romuald Wadagni et l’ambassadrice de l’Union Européenne au Bénin, Silvia Hartleif en présence de Dona Jean-Claude Houssou, Modeste Kérékou, respectivement ministre de l’énergie, ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi.

D’un coût global de 50.500.000 Euros, cette signature concerne trois conventions. La première sera mise œuvre en partenariat avec la GIZ, via le programme multi-bailleurs ‘’ Energising development ‘’ (Endev) Bénin, afin de promouvoir l’énergie durable au Bénin à travers des solutions solaires et cuisson propre, énergétiquement efficaces et écologiquement responsables. Cette action contribuera à la réalisation de l’accès universel à l’énergie au Bénin en lançant et en développant des marchés énergétiques hors-réseau inclusifs et durables et à la sauvegarde des ressources forestières naturelles du pays et du bien-être de la population, fournissant des moyens de cuisson propre. L’action aura également un impact positif important, tant environnemental que social, grâce à la première initiative de gestion de déchets électroniques provenant des équipements solaires hors-réseau.

La deuxième convention est en partenariat avec l’Agence Française de Développement (AFD) et vise à contribuer à la croissance économique durable du Bénin. Elle se propose également de contribuer à la création et au développement de micros, petites et moyennes entreprises (MPME) inclusives et durables et créatrices d’emplois vertes, décents et génératrices de valeur ajoutée locale, avec numérisation comme un aspect transversal. Cette intervention a pour but de renforcer les capacités de l’écosystème public et privé en appui de l’entrepreneuriat, et notamment l’opérationnalisation du guichet unique au sein de la nouvelle Agence de Développement des PME. La troisième convention est un appui à la gestion de la réserve biosphère du delta du Mono et au développement de l’aire marine protégée de la bouche du Roy avec Enabel et IUCN.

Cette action vise le renforcement des mesures de gestion de la réserve de biosphère du Mono et le développement de l’aire marine protégée contiguë de Avlékété-Bouche du Roy. Il permettra, selon le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni de promouvoir des mesures de gestion efficientes et la valorisation des espaces à haute valeur écologique et contribuera au renforcement de l’écosystème durable. Il a saisi l’occasion pour remercier l’Union Européenne dans son accompagnement dans la réussite du PAG II. Pour l’ambassadrice Silvia Hartleif, ce sont les résultats des réformes entreprises ces dernières années qui justifient ce financement. Elle a félicité le gouvernement et a réitéré la détermination de l’UE à accompagner le Bénin dans sa volonté de renforcer la promotion économique et sociale des femmes.