Sur les réseaux sociaux, une vidéo postée par l’actrice italienne Serena de Ferrari défraie la chronique. En effet, il s’agit d’une religieuse qui a interrompu sa séance photo dans les rues de Naples, pour le prochain numéro du magazine Not Yet. Dans la vidéo postée par l’actrice sur son compte Instagram, elle essayait d’embrasser l’actrice Kyshan Wilson. C’est alors qu’a surgi la religieuse qui interrompt la séance avec un air scandalisé.

"Qu'est-ce que vous faites?"

« La Diable », lance-t-elle en tentant de séparer les deux jeunes femmes. « Qu’est-ce que vous faites ?», a-t-elle interrogé par la suite. Elle a quitté les lieux du tournage quelques minutes après. La vidéo qui a été capturée par une maquilleuse présente sur les lieux a fait le tour des réseaux sociaux. Déjà, l’actrice italienne Serena de Ferrari l’a postée sur son compte Instagram avec la légende : « Dieu n’aime pas la communauté LGBT ».

Le cas de Daria Kasatkina...

Notons que cet incident intervient dans un contexte où de plus en plus de stars affichent leur préférence sexuelle dans des pays hostiles à l’homosexualité. C’est le cas de la star du tennis féminin russe, Daria Kasatkina qui a profité du canal d’une interview rendue publique ce lundi pour annoncer qu’elle est en couple avec une femme. «Tu auras des nœuds au cerveau tant que tu ne le diras pas. Après, c’est clair que chacun doit choisir comment il veut s’ouvrir et jusqu’à quel point. Le plus important, c’est d’être bien avec soi-même», a-t-elle déclaré au cours de l’interview.