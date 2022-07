Les services de renseignement américains estiment que la Chine tente d'utiliser ses liens avec des entreprises américaines et les autorités des États pour influer sur le gouvernement du pays. C'est ce qu'indique un rapport du National Counterintelligence and Security Center. "Des structures chinoises établissaient depuis des décennies des liens avec de grandes entreprises et les autorités des États américains, ce qui était souvent bénéfique à deux parties. Mais, au fur et à mesure de la croissance des tensions entre Pékin et Washington, la Chine […] tente de plus en plus activement d'utiliser ces liens à un niveau inférieur à celui de l'État, pour influer sur la politique des États-Unis et promouvoir ses intérêts géopolitiques", font savoir les experts du centre qui fait partie du bureau du directeur du renseignement national.

Selon eux, "la Chine comprend que les autorités locales et les dirigeants des États américains disposent d'une certaine autonomie par rapport à Washington, et pourrait essayer de les utiliser comme des pions promouvant une politique américaine avantageuse pour Pékin".

Le renseignement américain recommande donc aux autorités locales "de faire preuve de vigilance, d'organiser des inspections nécessaires et d'assurer la transparence, la respectabilité et la responsabilité dans le cadre du partenariat" avec les structures chinoises. (Tass)