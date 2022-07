La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a annoncé mardi avoir perdu le contact avec l'appareil Capstone, lancé vers la Lune. "Suite au lancement et la mise en service, l'appareil Capstone s'est heurté aux défaillances de communication via le Deep Space Network. L'équipe de l'appareil fait des efforts pour comprendre la raison de la panne et rétablir le contact", précise un communiqué de l'agence.

Selon le texte, l'équipe dispose de plusieurs jours avant le moment de la correction de la trajectoire de Capstone. L'appareil a été lancé la semaine dernière depuis la Nouvelle-Zélande par la fusée Electron de l'entreprise américaine Rocket Lab. L'objectif de Capstone est de calculer l'orbite de la future station lunaire Gateway. La NASA estime que l'appareil devrait atteindre la Lune dans trois mois pour rester sur son orbite pendant au moins six mois. (Tass)