Le ministre délégué chargé de la défense Fortunet Alain Nouatin est au Niger. Il a été reçu en audience par le président de la République Mohamed Bazoum, hier lundi 11 juillet. Le terrorisme dans la sous région est était le principal sujet abordé si on s'en tient aux déclarations du ministre béninois à sa sortie d'audience. En effet, M Nouatin a laissé entendre qu'il était à Niamey pour un accord militaire avec la République du Niger. "Nous sommes venus signer une convention de coopération militaire entre les deux pays" a t-il déclaré, tout en reconnaissant que son pays avait beaucoup à apprendre du Niger en matière de lutte contre le terrorisme.

"Quand nous avons regardé tout autour de nous, le pays qui a une meilleure position est le Niger"

"Ce n'est pas un phénomène qui s'estompe rapidement dans le temps, il faut une bonne résilience. Et quand nous avons regardé tout autour de nous, le pays qui a une meilleure position est le Niger...Nous avons beaucoup à apprendre de ce pays" a laissé entendre le ministre délégué chargé de la défense nationale. Il rappelle que le Bénin est touché par cette menace djihadiste depuis le 1er décembre 2021. Et très tôt, les autorités ont compris que cette bataille contre le phénomène n'est pas l'apanage d'un seul pays et qu'il faut une communauté d'actions des nations concernées pour juguler le fléau.

Rappelons que les attaques terroristes étaient signalées au Niger, au Burkina Faso et au Mali en Afrique de l'Ouest; mais depuis quelques temps, les pays côtiers comme le Togo, le Bénin et le Ghana sont touchés. Ce qui dénote de la volonté de ces groupes terroristes de s'étendre aux nations du Golfe de Guinée.