Plus de 4 mois après son démarrage, l'offensive russe se poursuit et continue de faire des victimes dans les deux camps. Depuis le début, la Biélorussie a affiché clairement sa position mais jusque là n'a pas montré qu'elle était impliquée dans le conflit. Ce samedi, le président biélorusse a dénoncé une provocation de l'Ukraine et assuré que son armée a abattu des missiles tirés depuis l'Ukraine cette semaine.

"On nous provoque. Je dois vous dire qu'il y a environ trois jours, peut-être plus, on a essayé depuis l'Ukraine de frapper des cibles militaires au Bélarus. Dieu soit loué, nos systèmes anti-aériens Pantsir ont intercepté tous les missiles tirés par les forces ukrainiennes", a affirmé le numéro un biélorusse Alexandre Loukachenko, cité par l'agence de presse d'Etat Belta. Pour rappel, au cours du mois de Mai dernier, le président Loukachenko affirmait que Poutine ne veut pas d’un conflit avec l’OTAN.

« Il ne veut probablement pas d'une confrontation mondiale avec l'OTAN. Utilise le. Utilisez-le et faites tout pour que cela n'arrive pas. Sinon, même si Poutine ne le veut pas, les militaires réagiront », a indiqué le dirigeant biélorusse Loukachenko. Il estime que le recours à l’arme nucléaire était « inacceptable parce que c'est juste à côté de nous - nous ne sommes pas de l'autre côté de l'océan comme les États-Unis ». « C'est également inacceptable car cela pourrait faire voler notre boule terrestre hors de l'orbite vers qui sait où », a-t-il poursuivi.