Le président russe Vladimir Poutine a discuté avec le premier ministre indien Narendra Modi de l’offensive en Ukraine, il a attiré l’attention du dirigeant indien sur l’escalade de la crise par Kiev et ses parrains occidentaux. C’est ce qu’a fait savoir le service de presse du Kremlin.

"À la demande de Narendra Modi, Vladimir Poutine l'a informé des aspects clés de l’opération militaire spéciale russe, soulignant la nature dangereuse et provocatrice de la ligne du régime de Kiev et de ses parrains occidentaux visant à intensifier la crise et à saper les efforts pour la régler de manière politico-diplomatique", est-il indiqué selon l'agence TASS qui rapporte l'information.

Dans la journée d'hier, Poutine déclarait qu'«un système multipolaire (…) est en train de se former». "Un système multipolaire des relations internationales est en train de se former activement. Ce processus est irréversible, il se déroule sous nos yeux et il est objectif", avait déclaré le chef de l'État russe dans son discours aux participants du 10e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg.