Encore une nouvelle fusillade aux USA. Dans la soirée d'hier dimanche 19 Juin 2022, une nouvelle fusillade a éclaté au cours d'un événement musical à Washington D.C. Un enfant de 15 ans a malheureusement perdu la vie et trois adultes ont été blessés pendant la fusillade. Parmi les personnes blessées, figure un policier, selon les publications de plusieurs médias américains dont le New York Times.

1 mort (un ado de 15 ans) et 3 blessés. C'est le bilan après la fusillade qui a éclaté hier dimanche 19 Juin 2022, un festival culturel de rue gratuit, connu sous le nom de Moechella aux Etats-Unis, plus précisément à Washington D.C. Après la fusillade, les forces de l'ordre ont mis fin à l'événement. L'officier blessé doit récupérer selon le chef du Conté pendant que les deux autres adultes sont dans un état stable rapporte le New York Times.

Ces dernières semaines, les USA font de nouveau face à une série de fusillade au cours desquelles de nombreuses personnes perdent la vie. Il y a quelques jours seulement, 2 morts ont été signalés aux USA après une fusillade. Le mois dernier, c'était 19 enfants qui sont morts dans une fusillade. Les enfants n'avaient pas plus de 10 ans. Ce drame a fait réagir plusieurs personnes dans le monde dont le président français Emmanuel Macron qui disait partager «la peine et la colère» des américains.