Ce mardi, la Russie a réagi à l'information concernant le rejet de l'invitation du président Poutine par son homologue chinois Xi Jinping. C'est par la voix du Kremlin que la fédération de Russie a réagi. A en croire Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, le président chinois Xi Jinping n'a pas rejeté l'invitation du président russe Vladimir Poutine à se rendre en Russie. C'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir des propos du porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

Non Xi Jinping n'a pas refusé de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine."C'est complètement faux", a martelé le porte-parole du Kremlin après avoir été interpellé par une journaliste. "En effet, certaines restrictions en lien avec le Covid-19 sont toujours en vigueur en Chine, et c'est tout à fait normal, il faut le prendre avec compréhension. M. Poutine est invité à visiter la Chine et Xi Jinping est invité à se rendre en Russie. Une fois que l'assouplissement de ces restrictions le permettra, toutes les visites seront effectuées", a expliqué M. Peskov.

Récemment Xi Jinping disait à Poutine que la Chine continuera à soutenir la Russie sur la sécurité. La Chine est "disposée à continuer d'offrir un soutien mutuel (à la Russie) sur les questions concernant les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures telles que la souveraineté et la sécurité", a rapporté la chaîne de télévision publique de l'empire du milieu CCTV.