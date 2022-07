Il y a quelques jours, Macron s'est dit préoccupé par l’agenda de Poutine en Afrique. Le président français Emmanuel Macron a fait cette déclaration au cours de sa dernière tournée sur le continent, la première depuis qu'il a été réélu dans son pays pour son 2è et dernier mandat constitutionnel. L'information qui a été rapportée par les médias n'est pas passé inaperçu du côté de Moscou qui a réagi. C'est la diplomatie russe qui s'est prononcé sur ce sujet ce vendredi 29 Juillet 2022.

Moscou réagit après la déclaration de Macron sur la relation Russie - Afrique. C'est le ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie Sergueï Lavrov qui a réagi à l'information après une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Pour l'officiel russe, la déclaration du président français est offensante.

"En ce qui concerne le président Macron et ses déclarations, on aurait pu s'attendre à des propos plus éthiques de la part des Français. Il a dit, si je me souviens bien, à peu près ce qui suit: il est préoccupé par l'activité militaire et diplomatique de la Russie en Afrique, qu’il n’aurait même pas qualifiée de coopération, mais de soutien de régimes et de juntes absolument illégaux", a souligné Sergueï Lavrov qui poursuit "à en juger d’après la liste des pays que nous avons visités en Afrique, s'il y a réagi, c'était assez insultant pour les États africains qui continuent, malgré tout, à développer avec esprit de suite les relations avec la Russie".

Pour rappel, Macron a critiqué l'agenda russe en Afrique. "La Russie a un agenda africain qui n’est pas pour le bien-être de l’Afrique et des Africains, mais qui est un agenda qui se nourrit des déstabilisations et qui cherchent à fracturer le monde", avait relevé le numéro un français. Selon lui, il s’agit de la présence "d'une grande puissance politique et militaire qui a développé une relation avec plusieurs pays, comme c'est normal dans le grand concert des nations". Mais Emmanuel Macron y voit aussi une présence qu'il a qualifié "d'hybride", estimant que "la Russie a beaucoup diffusé des fausses informations sur le sol africain, avec des officines comme Russia Today ou Sputnik".