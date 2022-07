Comme tout autre pays, la Russie met tout en œuvre pour garantir la sécurité sur l'ensemble de son territoire mais également au niveau des frontières. A plusieurs reprises, le pays dirigé par Poutine a assuré qu'il agira si la sécurité de son territoire était menacé. Ce mardi 05 Juillet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que la sécurité de la Russie est assurée à la frontière finlandaise.

Moscou travaille à garantir la sécurité sur son territoire, notamment en prenant en compte la possibilité que l'Otan déploie des armes en Finlande et en Suède, a déclaré mardi aux journalistes le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. "Ces options ne sont pas élaborées au Kremlin, mais au ministère de la Défense. Il y a des projets à ce sujet, le travail est en cours pour assurer notre sécurité", a affirmé le porte-parole du Kremlin selon l'agence de presse russe TASS. L'officiel russe répondait à une question concernant la réaction de la Russie en cas de déploiement possible de l'Otan en Suède et en Finlande près de la frontière russe.

Il y a quelques jours, le porte-parole du Kremlin déclarait que la guerre s’arrêtera aujourd’hui si l’armée dépose les armes. "La partie ukrainienne pourrait tout arrêter aujourd'hui, nous avons besoin d'un ordre aux unités nationalistes de déposer les armes, d'un ordre à l'armée ukrainienne de déposer les armes. Nos conditions doivent être remplies", a déclaré M. Peskov, commentant la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky selon laquelle il aimerait arrêter les combats avant l'hiver.