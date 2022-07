Depuis le début de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine, les USA ont affiché clairement leur opposition. Le numéro un américain n'a pas manqué à chaque fois qu'il en a l'occasion de critiquer l'offensive russe allant jusqu'à traiter son homologue russe Vladimir Poutine de "boucher". Ce samedi une nouvelle fois, les USA ont critiqué l'offensive russe et lancé un appel à la Chine, un partenaire de Moscou. L'appel a été lancé par la partie américaine en marge du sommet du G20.

Une nouvelle fois, les Etats-Unis parlent de l'offensive russe lancée en Ukraine. C'était après un entretien entre la diplomatie chinoise et américaine en marge du sommet du G20 à Bali. Washington a appelé la Chine à condamner "l'agression" russe en Ukraine. «C'est vraiment le moment où nous devons tous nous lever, comme l'ont fait les pays du G20 les uns après les autres, pour condamner l'agression et exiger, entre autres, que la Russie autorise l'accès aux denrées alimentaires bloquées en Ukraine», a déclaré Antony Blinken.

Il y a quelques jours, l’OTAN dénonçait le partenariat Chine - Russie et parlait de défi pour sa sécurité. L'alliance militaire avait identifié la puissance asiatique comme étant un « défi » pour les « intérêts » et la « sécurité » de ses membres. « Les ambitions déclarées de la Chine et ses politiques coercitives défient nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs », indiquait l’Alliance dans un document.