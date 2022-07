Entre la Chine et la Russie, les relations sont plutôt cordiales. Ce qui n'est pas le cas avec la plupart des pays occidentaux surtout depuis que le pays dirigé par Poutine a lancé une offensive en Ukraine. Les occidentaux ont imposé de multiples sanctions contre le pays et certains responsables de premier plan pendant que la Chine a à plusieurs reprises affirmé que les sanctions ne vont pas résoudre le problème. Ce mercredi, un officiel russe a dénoncé des pressions sur la Chine pour détruire on partenariat avec Moscou.

Les États-Unis essayent de faire pression sur la Chine pour perturber son partenariat stratégique avec le pays de Vladimir Poutine. C'est ce qu'a annoncé mercredi Alexeï Zaïtsev, directeur adjoint du département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères, lors d'un point de presse. "La Chine subit de fortes pressions et cela se fait souvent de manière très désordonnée. Ceux qui l'exercent semblent oublier qu'ils parlent à l'une des grandes puissances du monde contemporain", précise l'officiel russe.

Pour lui, malgré les efforts de la partie américaine, la relation Chine-Russie n'est pas impactée. "La Russie conserve non seulement un dialogue politique intégral avec la Chine, mais le remplit également avec un nouveau contenu, coordonne efficacement les étapes sur la scène mondiale, développe des formats d'interaction qui permettront de s'adapter aux changements qui se produisent dans le monde", relève M Zaïtsev qui note que cela est "la manifestation souligne que frappante des tentatives croissantes de Washington de détruire le partenariat stratégique entre Moscou et Pékin".

Pour Alexeï Zaïtsev, directeur adjoint du département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères, "les relations de la Russie avec d'autres pays, en particulier les États-Unis, n'ont pas d'impact critique sur l'expansion constante de la coopération entre la Russie et la Chine, qui repose sur les intérêts fondamentaux communs et une profonde confiance mutuelle"