Une mauvaise nouvelle vient de tomber en Russie pour l'application de messagerie WhatsApp. En effet, une amende de 18 millions de roubles (environ 300.000 dollars) a été infligée à la messagerie WhatsApp par un tribunal russe. Il est reproché à l'application de messagerie de Meta d'avoir refusé de localiser les données des utilisateurs en Russie à plusieurs reprises selon une publication de l'agence presse russe TASS.

"Le tribunal a décidé de déclarer WhatsApp LLC coupable en vertu de la partie 9 de l'article 13.11 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie et d'imposer une amende de 18 millions de roubles à l'entreprise", indique le communiqué du tribunal. Pour rappel, Facebook et Instagram sont «interdits pour cause d’activité extrémiste» depuis le mois de Mars 2022.

En effet, un tribunal de Moscou a interdit Facebook et Instagram de la maison mère Meta Platforms Inc au cours du mois de Mars dernier. Selon nos sources, le président du tribunal est allé dans le même sens que la demande du procureur d'interdire les réseaux sociaux avec effet immédiat les jugeant comme des organisations « extrémistes », a rapporté plusieurs médias internationaux.